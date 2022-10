Blanc neuer Lyon-Coach – Derby-Pleite für Danso & Lens

via

via Sky Sport Austria

Der ehemalige französische Nationalteam-Verteidiger Laurent Blanc ist am Sonntag zum neuen Trainer des Ligue-1-Clubs Olympique Lyon bestellt worden.

Der 56-jährige Weltmeister von 1998 und Coach des französischen Fußball-Nationalteams folgt Peter Bosz nach. Auf Vereinsebene hat Blanc Girondins Bordeaux, Paris St. Germain und den katarischen Club Al-Rayyan betreut. Lyon liegt nach zehn Meisterschaftsrunden mit je vier Siegen und Niederlagen bei zwei Remis im Tabellenmittelfeld.

Am heutigen Spieltag verlor ÖFB-Teamverteidiger Kevin Danso mit RC Lens das Derby bei OSC Lille mit 0:1, der Ex-Bundesliga-Profi spielte in der Dreierkette durch. Ebenfalls zum Einsatz kam Muhammed Cham bei Clermonts 2:1-Sieg gegen Auxerre. Der Offensivspieler wurde in der 67. Minute eingewechselt.

(APA/Red).

Beitragsbild: Imago.