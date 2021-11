Blatter als Zeuge wegen WM-Vergabe an Katar einvernommen

Französische Ermittler haben am Donnerstag und Freitag den ehemaligen FIFA-Präsidenten Joseph Blatter als Zeugen einvernommen. Es ging um die Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaften an Katar. Zugrunde liegt ein Verfahren am französischen Finanzgericht, wie die Nachrichtenagentur AFP einen Beitrag der Zeitung „Le Monde“ bestätigte.

Das Verfahren in Frankreich dreht sich um aktive und passive Bestechung. Die beiden Ermittler befragten Blatter zu einem Frühstück am 23. November 2010. Daran nahmen der damalige französische Präsident Nicolas Sarkozy, der damalige UEFA-Präsident Michel Platini und zwei hochrangige Vertreter Katars teil.

Platini wird vorgeworfen, im Dezember 2010 auf Geheiß von Sarkozy für die Vergabe an Katar gestimmt zu haben. Die französische Justiz interessiert sich auch für den vor der Vergabe geschlossenen Vertrag über die Übertragungsrechte an den katarischen Sender Al-Jazeera. Die Rechte kosteten 300 Millionen Doller und die FIFA erhielt einen Bonus von 100 Millionen Dollar für den Fall einer WM in Katar.

(APA)

Bild: Imago