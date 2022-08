Blau-Weiß gewinnt in Graz – Steyr holt Last-Minute-Remis

Blau-Weiß Linz hat die 5. Runde der 2. Fußball-Liga mit einem 2:0 (2:0)-Sieg bei der zweiten Mannschaft von Sturm Graz beschlossen. Die Tore für die sofort wachen Gäste erzielten Sonntagmittag Ronivaldo (5.) und Matthias Seidl (6.). Vorwärts Steyr und der GAK trennten sich unterdessen mit 1:1 (0:0), wobei Steyr erst in der 92. Minute den Ausgleich schaffte und so einen Punkt rettete.

Ein sehenswerter Weitschuss von Tolga Günes passte genau ins Eck, Levan Eloshvili hatte die Grazer zuvor in der 71. Minute in Führung gebracht. Für den GAK war es das dritte Spiel in Folge mit zumindest einem Punkt. Nur Platz zehn in der Tabelle – sieben Zähler hinter Leader Horn – spiegelt die eigenen Erwartungen vor der Saison aber wohl nicht wider.

(APA) / Bild: Imago