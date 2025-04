Blau-Weiß gibt Vertragsverlängerung mit Torhüter bekannt

Blau-Weiß Linz hat den Vertrag mit Torhüter Thomas Turner verlängert. Das gab der Verein am Dienstag bekannt. Der 27-Jährige unterschrieb einen neuen Vertrag bis 2026.

Blau-Weiß-Sportdirektor Christoph Schößwendter äußerte sich zur Vertragsverlängerung wie folgt: „Turni ist jetzt seit mittlerweile drei Monaten bei uns und hat in dieser Zeit in allen Belangen einen super Eindruck hinterlassen, sowohl sportlich als auch menschlich, wie er sich in die Mannschaft eingefügt hat. Er ist mittlerweile ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft und deswegen freut es mich sehr, dass wir uns über eine Verlängerung um ein weiteres Jahr einigen konnten“.

Turner kam im Winter von Zweitligist SKN St. Pölten zu den Stahlstädtern, blieb in der laufenden Bundesliga-Saison jedoch ohne Einsatz.

Foto: GEPA