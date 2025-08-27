Blau-Weiß, LASK, Altach und Hartberg ziehen in nächste Cup-Runde ein

Sowohl Blau-Weiß Linz, der LASK als auch Altach ziehen souverän ins Achtelfinale des ÖFB-Cups ein.

Blau-Weiß Linz feiert einen 3:0-Auswärtssieg bei Schwaz. Fabio Varesi-Strauss, Simon Seidl und Anderson tragen sich dabei in die Torschützenliste ein.

Der LASK hingegen siegt mit 2:0 beim Zweitliga-Absteiger SV Horn. Beide Treffer fallen im ersten Spielabschnitt: Lukas Kacavenda und Art Smakaj zeigten sich für diese verantwortlich.

Der SCR Altach setzt sich mit 3:1 beim SV Donau durch. Mustapha und Bähre zogen das Spiel mit ihren Treffern erst kurz vor Schluss auf die Seite der Vorarlberger.

Hartberg zittert in Velden

Hartberg blieb beim Meister der Kärntner Liga in der regulären Spielzeit ohne Torerfolg und musste nachsitzen. Dann schlug Jürgen Heil zu. Der TSV-Kapitän kam im Strafraum etwas glücklich an den Ball und traf mit links (96.). Drei Minuten später ließ der bis dahin starke Velden-Goalie Marko Soldo einen Stanglpass von Jed Drew aus, Dominik Prokop erhöhte aus kurzer Distanz. Für den Schlusspunkt sorgte Patrik Mijic per Elfmeter (118.). Damit sind weiter zehn von zwölf Bundesligisten im Bewerb vertreten. Die Wiener Austria und der GAK hatten bereits in der ersten Runde die Segel streichen müssen. Die diese Woche im Europacup engagierten Klubs WAC, Rapid und Meister Sturm Graz tragen ihre Zweitrunden-Partien nach. Das Achtelfinale folgt Ende Oktober.

(Red.) / Bild: GEPA