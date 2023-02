Blau-Weiß Linz angelt sich Bayern-Talent

via

Der FC Blau-Weiß Linz gibt am Deadline Day noch eine Verpflichtung bekannt: Der 22-jährige Jahn Herrmann wechselt von den FC Bayern Amateuren nach Linz und unterschreibt ein Vertrag bis Saisonende plus Option auf eine weitere Spielzeit.

Herrmann durchlief beim FCB die gesamte Ausbildung und ist offensiv universell einsetzbar. In der aktuellen Spielzeit absolvierte er elf Ligaspiele für die Zweitauswahl der Bayern in der Regionalliga.

Herrmann: „Ich will alles dafür geben, damit wir in die Bundesliga aufsteigen“

„Ein großes Danke an den FC Bayern München, dass es gelungen ist, mit diesem Spieler eine Lösung zu finden, bei der es nur Gewinner gibt. Wir freuen uns auf Jahn und sind sicher, dass er uns nochmals verstärkt“, so Geschäftsführer Christoph Peschek.

Jahn Herrmann: „Der Kontakt zu Blau-Weiß Linz kam relativ überraschend für mich gestern zustande, aber ich hatte gleich einen sehr guten Eindruck von den handelnden Personen und auch von meinem neuen Team. Ich freue mich irrsinnig auf die neue Aufgabe und dass es noch geklappt hat. Für mich eine große Chance hier den nächsten Schritt in meiner Karriere zu machen und natürlich will ich alles dafür geben, damit wir in die Bundesliga aufsteigen.“

