Blau-Weiß Linz feiert klaren Sieg in letztem Testspiel

Erfolgreicher Abschluss der Vorbereitung für den FC Blau-Weiß Linz. Der Bundesliga-Klub feierte im letzten Testspiel vor Saisonstart einen klaren 4:0-Erfolg gegen ASKÖ Donau Linz.

In Halbzeit eins erzielte Thomas Goiginger das einzige Tor (29.). Muharem Huskovic (48.), Joao Luiz Soares (56.) und Nachwuschsspieler Leon Zehetner (70.) sorgten am Ende aber noch für einen klaren Erfolg. Am Freitag starten die Linzer mit dem Cup-Auswärtsspiel gegen den SK Treibach in die Pflichtspielsaison. Das erste Bundesligaspiel bestreitet Blau-Weiß am Sonntag, den 3. August auswärts gegen den SK Rapid (ab 16 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame das Spiel mit Sky X live).

Blau-Weiß Linz bereit für Saisonauftakt: „War ein guter Test“

„Ich denke, das war ein guter Test – auch mit Blick auf nächste Woche gegen Treibach. Da erwartet uns ein ähnlicher Gegner: Einer, gegen den wir mehr Ballbesitz haben werden und Lösungen gegen tiefstehende Abwehrreihen finden müssen“, resümiert Cheftrainer Mitja Mörec in einer Vereinsaussendung.

„In dieser Hinsicht sind solche Spiele sehr wichtig. Genauso wichtig war es, verletzungsfrei zu bleiben – das ist uns gelungen. Ein weiteres Ziel war, dass alle Spieler in den letzten beiden Testspielen auf 90 Minuten Spielzeit kommen. Und natürlich war auch der Sieg wichtig – durch solche Spiele kann man Selbstvertrauen tanken und eine Siegermentalität entwickeln.“

(Red./Blau-Weiß Linz) / Bild: GEPA