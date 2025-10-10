Blau-Weiß Linz feiert klaren Testspiel-Erfolg gegen Vienna

In der Länderspielpause testete der FC Blau-Weiß Linz am Freitag gegen den Zweitligisten First Vienna FC.

Nach einer 2:0-Führung zur Pause erhöhten die Blau-Weißen am Ende auf 4:0 und blieben ohne Gegentreffer. Die Tore erzielten Ronivaldo (35.), Huskovic (42.), Goiginger (76.) und Bumberger (83.).

„Es war heute ein sehr guter Test. Der Gedanke hinter dem Spiel gegen Vienna war, dass wir einen Gegner wollten, der eine ähnliche Struktur und Spielweise hat wie Sturm Graz. Das hat sich bestätigt – wir haben ein starkes Spiel gezeigt und die Testung war erfolgreich. Die Partie war eine gute Vorbereitung auf die kommende Woche, da Sturm in einer vergleichbaren Grundordnung agiert. Wir können aus diesem Spiel viele positive Erkenntnisse ziehen und gute Phasen mitnehmen. Wichtig war außerdem, dass alle Spieler – auch jene, die zuletzt weniger Einsatzzeit hatten – wertvolle Minuten sammeln konnten. Jeder Einzelne hat seine Sache gut gemacht und das Wichtigste: Es hat sich niemand verletzt. Insgesamt also ein sehr positiver Test mit vielen guten Eindrücken für das nächste Spiel“, resümiert BWL-Cheftrainer Mitja Mörec.

(FC Blau-Weiß Linz) / Bild: GEPA