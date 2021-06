Blau-Weiß Linz findet neuen Trainer für mittelfristige Bundesliga-Pläne

Zweitliga-Meister Blau-Weiß Linz vermeldete einen neuen Trainer: Gerald Scheiblehner übernimmt das Amt von Ronald Brunmayr, der als Assistenzcoach zu Oliver Glasner nach Frankfurt geht.

Scheiblehner war zuletzt bis Jänner dieses Jahres als Trainer der FC Juniors OÖ tätig. Der 44-Jährige wird am Samstag seine erste Einheit bei den Linzern leiten. Mit Blau-Weiß will er ein großes Ziel in Angriff nehmen. “Wir haben jetzt die kommende Saison Zeit und können uns mit der Perspektive Stadion im Hintergrund auf das große Ziel ‘Aufstieg in die Bundesliga’ vorbereiten”, meinte Scheiblehner.

Blau-Weiß plant die Errichtung des Donauparkstadions, das 5.000 Besucher fassen soll. Die ersten Spiele sollen dort 2023 stattfinden.

