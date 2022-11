Blau-Weiß Linz-Geschäftsführer Stefan Reiter hört auf

In einer persönlichen Erklärung hat der Geschäftsführer des FC Blau-Weiß Linz, Stefan Reiter, am Montag seinen Abschied per Jahresende bekanntgegeben.

Ihm wird mit 1. Jänner 2023 der bisherige Vorstand Manuel Wellmann nachfolgen. Reiter geht mit Anfang 2023 in Pension. Er hatte im November 2019 die Geschäftsführung des Zweitligisten übernommen, der „wirtschaftlich, organisatorisch und auch sportlich an einem Tiefpunkt angelangt“ war, wie Reiter schrieb.

„Trotz all dieser Miseren ist es mir unter Mithilfe meines Teams, dem Vorstand und unseren treuen Partnern gelungen, all diese Themen ins Positive zu wandeln. Wirtschaftlich konnte sich der Verein stabilisieren und mittlerweile wurde sogar ein positives Eigenkapital aufgebaut. Wir werden uns daher auch erstmalig am Lizenzierungsverfahren der Bundesliga beteiligen“, sagte3 der scheidende Geschäftsführer. Seine Zielsetzungen seien erreicht worden.

