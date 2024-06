Blau-Weiß Linz gibt nächsten Abgang bekannt

Blau-Weiß Linz wird den auslaufenden Vertrag mit Mittelfeldspieler Marco Krainz nicht verlängern. Das gab der Verein am Mittwochnachmittag bekannt.

Krainz war seit Sommer 2022 bei den Blau-Weißen unter Vertrag und somit auch Teil der Meistermannschaft 2023, die den Aufstieg in die höchste Spielklasse Österreichs fixierte. Der Mittelfeldspieler stand für die Linzer in 51 Pflichtspielen in der ADMIRAL Bundesliga, ADMIRAL 2. Liga und im ÖFB-Cup auf dem Feld. Dabei erzielte der 27-Jährige ein Tor und verzeichnete vier Vorlagen. Informationen zu einem neuen Verein für Krainz gibt es aktuell nicht.

„Krainzi war in den letzten beiden Saisonen ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft, sowohl auf als auch neben dem Platz. Ich möchte mich bei ihm für alles Geleistete, seinen vorbildlichen Einsatz und vor allem aber auch für seine großartige menschliche Art bedanken und wünsche ihm auf seinem weiteren Weg nur das Beste“, sagt Christoph Schößwendter, Sportdirektor von Blau-Weiß Linz, in einer Vereinsaussendung.

(Red.) / Bild: Imago