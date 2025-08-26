Blau-Weiß Linz holt französischen Mittelfeldspieler

Neue Verstärkung für Trainer Mitja Mörec und FC Blau-Weiß Linz!

Die Stahlstädter leihen den 24-jährigen Mittelfeldspieler Mamadou Fofana vom Schweizer Zweitligisten FC Aarau bis Saisonende aus und besitzen zudem auch eine Kaufoption für den Franzosen mit Wurzeln in Mali. Für die Schweizer absolvierte er 28 Pflichtspiele, erzielte ein Tor und bereitete vier weitere vor. Er wird mit der Trikotnummer sechs und seinem Spitznamen „Doums“ auflaufen.

„Mit Doums gewinnen wir einen sehr lauf- und zweikampfstarken Sechser, der aber auch durch seine Fähigkeiten mit dem Ball viele Dinge mitbringt, die für unser Spiel wichtig sind. Durch seine Verpflichtung bekommen wir einen Spieler dazu, der uns neben seinen Qualitäten im defensiven Bereich auch spielerische Stabilität im zentralen Mittelfeld geben kann“, so BWL-Sportdirektor Christoph Schößwendter.

„Ich freue mich hier zu sein und kann es kaum erwarten, mit den Jungs auf dem Platz zu stehen. Ich will Gas geben und gemeinsam mit dem Team tolle Erlebnisse haben“, sagt Mamadou Fofana.

(Red./Blau-Weiß Linz) / Foto: Blau-Weiß Linz