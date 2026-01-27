Blau-Weiß Linz leiht Ex-Salzburg-Keeper aus
Der FC Blau-Weiß Linz hat einen Ersatz für den verletzten Stammtorhüter Viktor Baier gefunden. Das Bundesliga-Schlusslicht leiht Nico Mantl vom FC Arouca bis zum Saisonende aus.
Das bestätigt der portugiesische Erstligist am Dienstagabend. Eine offizielle Bekanntgabe von Blau-Weiß ist noch nicht erfolgt.
Mantl ist in Österreich kein Unbekannter: Der 25-jährige Deutsche stand von 2021 bis 2024 beim FC Red Bull Salzburg unter Vertrag. Für die „Bullen“ absolvierte der Keeper insgesamt elf Pflichtspiele.
Für den FC Arouca stand Mantl in der aktuellen Saison in acht Ligaspielen im Tor, zuletzt war er jedoch nicht mehr im Kader.
Artikelbild: GEPA