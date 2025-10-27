Blau-Weiß Linz oder Hartberg: Ein Bundesligist muss im ÖFB-Cup gehen

Zumindest ein Fußball-Bundesligist wird im Cup-Achtelfinale den Hut nehmen müssen.

Am Dienstag stehen sich mit Blau-Weiß Linz und dem TSV Hartberg zwei Teams der unteren Tabellenhälfte gegenüber, denen zuletzt das Siegergen abhanden kam. Ganz anders beim LASK, wo Coach Dietmar Kühbauer bei Zweitligavertreter Stripfing/Weiden die Chance auf seinen dritten Erfolg im dritten Pflichtspiel hat. Zudem empfängt Zweitligist Kapfenberg den SCR Altach.

„Es ist zum aus der Haut fahren“, resümierte Hartberg-Coach Manfred Schmid nach den jüngsten Unentschieden gegen den LASK, den GAK und Altach, als man sich zweimal mit ganz späten Gegentoren um die Früchte seiner Arbeit brachte. „Schwer in Worte zu fassen“, meinte Offensivmann Dominik Prokop, der sich mit seiner Truppe bis zum Cup-Spiel „kasernierte“. Unter Druck steht auch BW Linz, das zuletzt zwei Niederlagen gegen Sturm und die WSG Tirol einstecken musste. Trainer Mitja Mörec ermahnte sein Team, gab sich freilich optimistisch. Erfolg sei nur dann möglich, „wenn wir am Platz alles investieren. Ich bin aber überzeugt, dass wir das am Dienstag zeigen werden.“ Das erste Liga-Saisonduell war mit 1:0 an Hartberg gegangen.

Eines der beiden Teams wird unweigerlich der Wiener Austria und dem GAK folgen, die sich bereits in der ersten Runde verabschiedet hatten. Keine große Gefahr scheint hingegen der LASK in Wr. Neustadt gegen Weiden/Stripfing zu laufen. Unter Kühbauer ist man auf gutem Weg in die Meistergruppe, der Trainerroutinier hat die Linzer nach ihrem Schreckens-Start stabilisiert. Allerdings bangt Kühbauer um das Herz seiner Mannschaft. Kapitän Sascha Horvath erlitt beim 1:0 über den GAK eine Knöchelblessur.

Altach will endlich wieder siegen

In eine klare Favoritenrolle schlüpft auch Altach. Daran ändert der Umstand, dass man in den vergangenen neun Runden nur einen Sieg verbucht hat, wenig. Kapfenberg könnte jedenfalls genau recht kommen. Nach brauchbarem Saisonstart warten auch die Steirer in der 2. Liga seit fünf Partien auf einen vollen Erfolg, Tormann Richard Strebinger und Co. sind auf Platz zehn abgerutscht. Altach muss allerdings auf den nach Rot gesperrten Mittelfeldmotor Mike Bähre verzichten.

Erst am Mittwoch greifen Meister Sturm Graz (bei der Admira), Titelverteidiger WAC (in Amstetten) und Rapid (in St. Pölten) ins Geschehen ein. Abgeschlossen wird das Achtelfinale am Donnerstag mit dem Duell zwischen Red Bull Salzburg und der WSG Tirol. Auch hier wird es also einen Oberhaus-Club erwischen.

