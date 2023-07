Blau-Weiß Linz verkündet Kooperation mit Regionalligist

Fußball-Bundesligaaufsteiger Blau-Weiß Linz hat am Freitag eine Kooperation mit Regionalligist SPG Wallern/St. Marienkirchen bekanntgegeben.

Pikanterweise treffen die beiden Vereine am Samstag (18.30 Uhr) in der ersten Runde des ÖFB-Cups in Wallern aufeinander, die zwei bereits feststehenden Kooperationsspieler Kevin Radulovic und Alexander Briedl werden dabei nicht eingesetzt.

„Unser großes Ziel ist es, dass wir uns in der österreichischen Fußball-Bundesliga etablieren. Perspektivisch wollen wir unser sehr engagierte Nachwuchsarbeit zu einer Akademie entwickeln und auch mit unserem Amateur-Team wieder aufsteigen. Der Sprung in die Kampfmannschaft ist aber dennoch ein sehr großer, weshalb wir eine Kooperation mit einem Regionalligisten eingehen wollten, um für talentierte Spieler einen Zwischenstep zu ermöglichen“, erklärte BW-Geschäftsführer Christoph Peschek.