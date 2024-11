Blau-Weiß Linz verlängert langfristig mit Schößwendter

Der FC Blau-Weiß Linz gibt die Vertragsverlängerung von Sportdirektor Christoph Schößwendter bekannt.

Der 36-Jährige, der seit Sommer 2023 im Amt des Sportdirektors ist, unterschreibt einen neuen Vertrag bis zum Saisonende 2027/28. Noch ungewiss ist die Zukunft von Trainer Gerald Scheiblehner, dessen Vertrag am Ende dieser Saison ausläuft. Wie Geschäftsführer Christoph Peschek nun mitteilt, sei man aber um eine zeitnahe Vertragsverlängerung bemüht und möchte demnächst Gespräche mit dem BW-Coach führen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Sportdirektor Christoph Schößwendter um weitere drei Jahre verlängern konnten. Mit seinem abgeschlossenen Sportmanagement Studium, seiner Trainerlizenz als auch seiner bisherigen Stationen im In- und Ausland als Spieler kann er auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Seine Fähigkeiten sowie Kompetenzen hat er in den letzten eineinhalb Jahren gezeigt und wir sind davon überzeugt, dass der gemeinsame Weg noch nicht zu Ende ist, wir mit dem FC Blau-Weiß Linz noch vieles vor haben und auch erreichen können. Nachdem jetzt die Zukunft des Sportdirektors geklärt ist, wollen wir gemäß dem kommunizierten Prozedere nun zeitnahe mit Cheftrainer Gerald Scheiblehner die Gespräche zur Vertragsverlängerung führen“, so Christoph Peschek, Geschäftsführer FC Blau-Weiß Linz.

„Tagtäglich alles für den Klub geben“

„Die letzten eineinhalb Jahre waren zwar einerseits sehr intensiv und lehrreich, andererseits aber vor allem geprägt von zahlreichen Highlights und unvergesslichen Momenten. Was wir als Klub gemeinsam geschaffen und welche Entwicklungen stattgefunden haben, kann jeden einzelnen Blau-Weißen stolz machen. Auch wenn noch viele Herausforderungen auf uns zukommen werden, bin ich davon überzeugt, dass wir noch nicht am Ende sind und noch viel Potenzial vorhanden ist. Einerseits, weil viele gute Leute hier arbeiten und andererseits, weil genau diese tagtäglich alles für den Klub geben. Deshalb freut es mich umso mehr, dass ich für weitere drei Jahre ein Teil dieses Klubs sein darf“, sagt Christoph Schößwendter, Sportdirektor FC Blau-Weiß Linz.

Bild: FC Blau-Weiß Linz