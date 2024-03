Blau-Weiß Linz verlängert mit Briedl

Der FC Blau-Weiß Linz hat die Vertragsverlängerung von Mittelfeldakteur Alexander Briedl verkündet.

Der 21-Jährige unterschreibt einen neuen Vertrag bis zum Sommer 2026. Der Salzburger wechselte im Sommer 2022 vom Zweitligisten SV Horn nach Linz und kam bisher in 37 Pflichtspielen zum Einsatz.

Schößwendter: „Steckt noch viel Potenzial in ihm“

„Mit Alexander Briedl konnten wir einen jungen und vielversprechenden Spieler davon überzeugen, weiter bei uns im Klub zu bleiben. Seine Entwicklung ging in den letzten Monaten steil nach oben und wir sind überzeugt davon, dass noch viel Potenzial in ihm steckt“, so Christoph Schößwendter, Sportdirektor FC Blau-Weiß Linz.

„Es freut mich sehr, meinen Vertrag beim FC Blau-Weiß Linz zu verlängern. Ich fühle mich hier sehr wohl und bin motiviert, weiterhin alles für das Team und die Fans zu geben“, sagt Alexander Briedl.

1055 220 Alexander Briedl Position Verteidigung Verein FC Blau Weiß Linz

(Blau-Weiß Linz / Red)

Bild: GEPA