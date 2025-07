Blau-Weiß Linz verliert gegen Premier-League-Absteiger

Eine Woche vor dem Pflichtspielstart im ÖFB-Cup kassierte Blau-Weiß Linz eine 1:4-Niederlage gegen Premier-League-Absteiger Ipswich Town. Erfolgreicher verlief der Testspielabschluss für den WAC und den GAK – beide feierten knappe Siege.

Im selbsternannten „Saisoneröffnungsspiel“ gerieten die Linzer bereits früh in Rückstand: George Hirst traf in der 16. Minute zum 1:0 für die Gäste und legte rund eine Viertelstunde später auch das 2:0 nach. Kurz vor der Pause verkürzte Ronivaldo sehenswert auf 2:1, doch Ali Al Hamadi und Leif Davis stellten in der zweiten Halbzeit den klaren 4:1-Endstand her.

WAC und GAK gewinnen knapp

Der Wolfsberger AC beendete seine Sommervorbereitung mit einem 1:0-Erfolg gegen den kroatischen Erstligisten Istra 1961. In der Lavanttal-Arena erzielte Alessandro Schöpf in der 36. Minute den einzigen Treffer des Spiels.

Auch der GAK verabschiedet sich mit einem Sieg aus der Testspielphase. Neuzugang Ramiz Harakate brachte die Grazer gegen Zweitligist Kapfenberg in Führung, ehe Thomas Schiestl kurz vor Schluss den 2:0-Endstand fixierte.

(Red.) Foto: GEPA