Blau-Weiß Linz vermeldet neuen Sponsor-Deal

Blau-Weiß Linz hat einen neuen Sponsor präsentiert. Oberbank, ebenfalls Sponsor bei Bundesliga-Konkurrent SV Ried, wird in den kommenden drei Jahren „Platinsponsor“ der Linzer.

Das Logo der Bank wird ab sofort auf den Trikots der Kampfmannschaft präsent sein. Zudem werden auch Werbeflächen im Hofmann Personal Stadion zur Verfügung gestellt.

„Es freut uns sehr, mit der Oberbank einen weiteren starken Partner an unserer Seite zu haben, der in der Region tief verwurzelt ist und künftig auch am Trikot der Kampfmannschaft sichtbar sein wird. Die Platin-Partnerschaft über drei Jahre ist ein kräftiges Zeichen und gleichzeitig ein Vertrauen in uns“, sagt Geschäftsführer Christoph Peschek in einer Vereinsaussendung.

„Leidenschaft und Zusammenhalt sind ebenso Werte für die sowohl die Oberbank als auch der FC Blau-Weiß Linz stehen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit der Oberbank am Rücken“, blickt FC Blau-Weiß Linz Geschäftsführer Christoph Peschek positiv in die gemeinsame Zukunft.“

(BW Linz) / Bild: BW Linz