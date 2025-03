Blau-Weiß Linz vermeldet positives Halbjahresergebnis

Positive Nachrichten von Bundesligist Blau-Weiß Linz! Der Klub vermeldet ein positives Halbjahresergebnis per 31.12.2024 (für das Geschäftsjahr 2024/25). Das gaben die Linzer in einer Aussendung am Donnerstagnachmittag bekannt.

Zudem hat der Verein auch ein positives Eigenkapital aufgebaut. Ende der Aufstiegssaison 2022/23 hatten die Oberösterreicher noch ein negatives Eigenkapital von über 500.000 Euro. Nun ist der Klub schuldenfrei und es ist gelungen, den Verein auf wirtschaftlich stabile Beine zu stellen.