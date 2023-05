Blau-Weiß Linz verpasst Sprung an die Tabellenspitze

via

Blau-Weiß Linz hat am Freitagabend in der 2. Fußball-Liga im Kampf um den Meistertitel einen Rückschlag erlitten. Die Oberösterreicher kamen zum Auftakt der 26. Runde zu Hause gegen den FAC über ein 1:1 nicht hinaus und liegen damit punktgleich hinter Tabellenführer St. Pölten weiter auf Rang zwei. Die Niederösterreicher haben somit am Sonntag die Chance, den Vorsprung auf den Rivalen mit einem Heimerfolg gegen Vorwärts Steyr auf drei Punkte auszubauen.

Für die Linzer endete eine Serie von zwei Siegen in Folge, dafür ging eine andere mit nun fünf ungeschlagenen Partien weiter. Nach einem Treffer von Ronivaldo (45.+4) schien alles nach Plan für die Gastgeber zu laufen. Der brasilianische Stürmer-Routinier traf somit im siebenten Spiel in Folge, in der Phase erzielte er zehn seiner 17 Saisontore. Die Wiener sicherten sich dank einem Treffer von Innenverteidiger Christian Bubalovic (85.) aber noch einen Punktgewinn.

Der Vierte Horn fuhr gegen die zweite Mannschaft von Rapid einen klaren 3:0-Sieg ein. Die Hütteldorfer sind dadurch als Elfter nur noch zwei Punkte von der Abstiegszone entfernt, da der Lokalrivale Young Violets mit einem 1:0 gegen Lafnitz vom letzten auf den 14. Platz sprang und den Abstand auf das „rettende Ufer“ verkürzte. Die Admira fiel vor ihrem Sonntag-Spiel bei Sturm Graz II auf den vorletzten Platz zurück, am Tabellenende liegt Steyr. Die Vienna verbesserte sich mit einem klaren 4:0-Erfolg in Amstetten auf Rang sieben.

