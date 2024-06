Blau-Weiß Linz verpflichtet Brasilien-Duo

Samba in Linz! Blau-Weiß hat am Dienstag die Verpflichtung von zwei Brasilianern verkündet.

Von Absteiger Austria Lustenau wechselt Flügelspieler Anderson Dos Santos Gomes zu den Blau-Weißen und unterschreibt einen Vertrag bis 2026.

Ebenfalls einen Zweijahresvertrag unterschreibt Lucas Dantas. Der 22-jährige Mittelfeldakteur war zuletzt beim brasilianischen Verein Lemense unter Vertrag.

„Es freut mich sehr, dass wir mit Anderson – trotz einiger anderer Angebote – einen sehr starken Defensivspieler verpflichten konnten, der mit seiner Erfahrung von knapp 100 Bundesligaspielen eine absolute Top-Verstärkung ist. Er hat in den letzten Jahren nicht nur seine Qualitäten in der Defensive auf konstant gutem Niveau gezeigt, sondern darüber hinaus auch einige Scorerpunkte geliefert. Ich bin mir sicher, dass er innerhalb der Mannschaft in kurzer Zeit eine sehr wichtige Rolle einnehmen wird. Mit Lucas Soares Dantas kommt außerdem ein junger und spielstarker zentraler Mittelfeldspieler aus Brasilien zu uns, der enorm zweikampfstark ist und ein sehr gutes Tempo besitzt. Auch bei ihm sind wir überzeugt, dass er in dieser Saison eine wichtige Rolle einnehmen kann“, sagte BWL-Sportdirektor Christoph Schößwendter zum Doppeltransfer.

Bild: Blau-Weiß Linz