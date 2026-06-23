Blau-Weiß Linz verpflichtet Offensivspieler

Der FC Blau-Weiß Linz hat auf den Abgang von Nico Maier reagiert und sich mit Erik Weinhauer verstärkt. Der 25-jährige Deutsche wechselt vom Drittligisten Erzgebirge Aue in die Stahlstadt und unterschreibt bei den Linzern einen Vertrag bis Sommer 2028.

Weinhauer wurde in den Nachwuchsleistungszentren des 1. FC Magdeburg und von Eintracht Braunschweig ausgebildet. Über Stationen bei Rot-Weiß Erfurt und Carl Zeiss Jena führte ihn sein Weg zuletzt zu Erzgebirge Aue. Dort erzielte der Offensivspieler in 35 Pflichtspielen sieben Tore und bereitete fünf weitere Treffer vor. Besonders aufhorchen ließ er zuvor bei Carl Zeiss Jena, für das er in 31 Partien 18 Tore und fünf Assists verbuchte.

Mit der Verpflichtung erhält Blau-Weiß Linz einen flexibel einsetzbaren Offensivakteur, der sowohl im Abschluss als auch als Vorbereiter seine Stärken hat. Sportdirektor Christoph Schößwendter bezeichnete Weinhauer als „dynamischen und vielseitigen Offensivspieler“, der die Mannschaft im letzten Drittel unberechenbarer machen und mit Toren sowie Assists für zusätzliche Gefahr sorgen soll.

Auch Cheftrainer Michael Köllner zeigt sich von seinem Neuzugang überzeugt. Besonders dessen Fähigkeit, das Spieltempo zu variieren, seine Abschlussstärke sowie seine taktische Flexibilität hätten den Verein von einer Verpflichtung überzeugt.

Knollmüller leihweise nach Voitsberg

BWL-Stürmer Jakob Knollmüller wird bis zum Ende der Saison zu ASK Voitsberg verliehen. Der 22-Jährige kam im Sommer 2025 zu den Linzern und absolvierte 9 Pflichtspiele für die Linzer.