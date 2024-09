Blau-Weiß Linz verpflichtet Wallner

Der FC Blau-Weiß Linz gibt am letzten Tag des Sommer-Transferfensters einen weiteren Neuzugang bekannt. Silvan Wallner wechselt vom Schweizer Erstligisten FC Zürich nach Linz und unterzeichnet einen Vertrag bis 2026 mit der Option auf ein weiteres.

Der 22-jährige Innenverteidiger durchlief alle Nachwuchsstufen des FC Zürich und war in der Saison 2022/23 an den Schweizer Zweitligisten FC Wil 1900 verliehen. In dieser Saison absolvierte der schweizerisch-österreichische Doppelstaatsbürger für den FC Zürich bereits vier Liga-Spiele und vier Partien in der Conference-League-Qualifikation.

„Wir haben uns schon längere Zeit mit Silvan Wallner befasst, weil er ein sehr interessanter junger Spieler ist, der trotz seines jungen Alters schon jede Menge Erfahrung in einer staken Liga und auch international gesammelt hat. Aufgrund der Verletzung von Lukas Tursch hat sich jetzt ein Engpass in der Innenverteidigung ergeben, weshalb wir sehr froh sind, mit Silvan einen vielversprechenden Spieler mit Entwicklungspotenzial für unseren Klub begeistert haben zu können. Da er momentan mit der U21-Nationalmannschaft der Schweiz unterwegs ist, wird er ab Mitte nächster Woche bei uns ins Training einsteigen“, so Sportdirektor Christoph Schößwendter.

Quelle: FC Blau-Weiß Linz / Artikelbild: Imago