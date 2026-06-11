Blau-Weiß Linz verstärkt sich in der Abwehr

Der FC Blau-Weiß Linz verstärkt sich mit Felix Ruschke.

Der 23-jährige Verteidiger wechselt von Hansa Rostock nach Linz und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2028. Der Deutsche durchlief alle Nachwuchsstufen bei Hansa Rostock und schaffte 2022 den Sprung zu den Profis, für die er 40 Pflichtspiele absolvierte.

Sportdirektor Christoph Schößwendter: „Felix Ruschke ist ein sehr spannendes Profil, der im letzten Jahr aufgrund seiner Verletzung einen kleinen Knick in seiner Karriere hatte. Felix ist wieder voll fit, hat Top-Werte, ist einsatzbereit und besticht vor allem mit seiner Dynamik, Schnelligkeit und Wucht, die er auf der linken Seite erzeugen kann. Darüber hinaus besitzt er noch jede Menge Entwicklungspotenzial, das unser Trainer nicht nur in ihm sieht, sondern mit Sicherheit auch voll ausschöpfen wird.“

Cheftrainer Michael Köllner: „Felix Ruschke verkörpert den Spieler, den wir uns für die linke Außenbahn vorgestellt haben. Linksfuß, gute Ausbildung, Positionsqualität, Tempo, Physis, Ehrgeiz, jung und hungrig nach Erfolg und eigener Entwicklung beschreiben Felix sehr treffend. Ich freue mich auf die gemeinsame Arbeit mit Felix.

Beitragsbild: FC Blau-Weiß Linz