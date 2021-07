Blau-Weiß Linz zieht in zweite Cup-Runde ein

via

Der FC Blau-Weiß Linz ist souverän in die zweite ÖFB-Cup-Runde eingezogen. Der Zweitliga-Meister setzte sich im Nachtragsspiel mit 3:0 gegen den SV Kuchl aus der Regionalliga Salzburg durch. Innenverteidiger Fabio Strauss (53.) und Neuzugang Matthias Seidl (67., 93.), der im Sommer just von Kuchl zu den Oberösterreichern gewechselt war, stellten in der zweiten Hälfte den Sieg des Favoriten sicher.

Das Duell musste auf den heutigen Mittwoch verschoben werden, weil ein Spieler von Kuchl vor dem ursprünglichen Termin positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

