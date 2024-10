Blau-Weiß vs. WAC: Duell der schwächelnden Überraschungsteams

In der zehnten Fußball-Bundesliga-Runde kommt es zum Duell zwischen den bisherigen Überraschungsteams dieser Saison. Der Dritte Blau-Weiß Linz empfängt am Samstag (ab 16:15 live & exklusiv auf Sky Sport Austria – streame mit dem Sky X-Traumpass) den Vierten WAC und möchte sich mit einem Sieg im oberen Tabellenbereich festsetzen – ebenso wie die Wolfsberger, die nur einen Punkt hinter den Oberösterreichern liegen. Zuletzt kam allerdings bei beiden Clubs etwas Sand ins Getriebe.

So schaute etwa für Blau-Weiß aus den jüngsten beiden Partien nur ein Zähler heraus. Dennoch zeigte sich Trainer Gerald Scheiblehner zuversichtlich. „Die Mannschaft zeigt viel Begeisterung und wir gehen mit einer positiven Stimmung ins Spiel.“

Trotz des Optimismus ist aber auch der Respekt vor den Kärntnern groß. „Der WAC hat viele talentierte junge Spieler, das ist eine Top-sechs-Mannschaft. Mit Didi Kühbauer wurde ein sehr erfahrener Trainer geholt“, erklärte Scheiblehner. Dass die Lavanttaler mit zwei Niederlagen in Folge anreisen, mache die Aufgabe für seine Elf nicht leichter, vermutete der Blau-Weiß-Coach. „Es kommt ein Gegner, der schon ein bisschen angeschlagen ist, aber eine Reaktion zeigen will. Doch mit der Stimmung in unserem Stadion wird einiges möglich sein“, sagte der Oberösterreicher und ergänzte: „Hoffentlich wird es kein Halli-Galli-Spiel.“

WAC-Trainer Kühbauer: „Es wird ein schwieriges Match“

Kühbauer wiederum rechnet mit einem Geduldspiel und wenigen Treffern. „Ich glaube, die Mannschaft, die das erste Tor schießt, wird als Sieger vom Platz gehen“, meinte der Burgenländer. Seine Truppe hat mit 21 Toren so oft wie kein anderer Club in dieser Spielzeit gescort, allerdings auch schon 16 Gegentreffer kassiert – nur die Abwehr von Schlusslicht GAK präsentierte sich löchriger. „Es wird ein schwieriges Match. Wir müssen bereit sein, gut zu verteidigen und vorne Akzente zu setzen“, forderte Kühbauer und ließ eine Mahnung an seine Kicker folgen: „Wenn der eine oder andere meint, dass wir schon weiter sind – so ist es nicht, man muss sich immer neu beweisen.“

Besonderes Augenmerk werden die Wolfsberger auf Blau-Weiß-Goalgetter Ronivaldo legen. „Mit ihm ist es wie mit dem Wein, er wird mit den Jahren immer besser“, erklärte Kühbauer. Der 35-jährige Ronivaldo hält in dieser Saison bei acht Pflichtspiel-Treffern. Goalie Radek Vitek kehrt nach überstandener Knieverletzung gerade rechtzeitig ins Linzer Tor zurück. Denn sein Ersatzmann Andreas Lukse muss an der Schulter operiert werden und fällt laut Club-Angaben monatelang aus.

(APA)/Beitragsbild: GEPA