Blau-Weiß will im Derby gegen Ried endlich zuschlagen

Blau-Weiß Linz und die Oberösterreich-Duelle, das ist keine Erfolgsgeschichte. Bei den beiden Niederlagen gegen den LASK und einmal Ried (0:2) gelang nicht einmal ein Torerfolg. Im Innviertel bietet sich für die Truppe von Trainer Mitja Mörec die nächste Chance, es besser zu machen. Mit einem Erfolg würde der Elfte nach 13 Runden bis auf einen Zähler an die Rieder heranrücken. „Ried agiert sehr intensiv gegen den Ball und hat damit schon vielen Teams Probleme bereitet. Wir bereiten uns aber mit voller Konzentration darauf vor und wollen alles reinhauen, um wieder in die Erfolgsspur zurückzukommen“, sagte Mörec.

„Charakter und eine Reaktion zeigen“, lautet die Marschroute. Zuletzt gab es für seine Truppe dreimal nichts Zählbares. Ried verlor zweimal, zuletzt mit 1:4 in Salzburg. Nikki Havenaar sah dabei die Rote Karte, sein Fehlen schmerzt, ist er doch mit 225 geführten Zweikämpfen und 182 Luftduellen in beiden Ligakategorien Spitzenreiter. „Wir erwarten ein intensives Spiel auf Augenhöhe und wissen, dass wir sowohl mit dem Ball wie auch gegen den Ball voll in unserer Idee spielen müssen, um unseren Derbysieg aus Runde vier zu wiederholen“, sagte Ried-Trainer Maximilian Senft. Große Hoffnungen setzt er in den sechsfachen Torschützen Kingstone Mutandwa. Auf der anderen Seite soll es Shon Weissman richten, er traf zuletzt aber zweimal nicht. Drei torlose Partien in Folge gab es für ihn bisher in der Liga nie.

(APA)/Beitragsbild: GEPA