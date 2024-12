Blau-Weiße Lebensversicherung! So wichtig ist Ronivaldo für die Linzer

Am gestrigen Sonntag unterstrich Ronivaldo mit seinem Siegtreffer gegen den SK Rapid einmal mehr seine Wichtigkeit für den FC Blau-Weiß Linz. In einer Statistik führt der 35-Jährige sogar die ADMIRAL Bundesliga an.

Bereits zum sechsten Mal in der laufenden Bundesliga-Saison erzielte Ronivaldo den Führungstreffer zum 1:0 für sein Team – so oft wie kein anderer Spieler. Dion Beljo vom SK Rapid gelang dies fünf Mal in der obersten österreichischen Spielklasse.

Ronivaldo lässt aufhorchen: „Wenn ich gesund bin, will ich bis 42 spielen“

Die Qualitäten des gebürtigen Brasilianers wissen auch die Sky-Experten Andreas Herzog und Peter Stöger zu schätzen. „Er braucht nicht viele Chancen und weiß auch, wo er gefährlich wird“, so Stöger über den BW-Angreifer.

Andreas Herzog ergänzt: „Wenn er körperlich fit bleibt und die Situationen noch erkennt, kann er jeder Mannschaft helfen“. Ronivaldo hält aktuell bei neun Saisontreffern, einzig Mika Biereth (11) von Sturm Graz liegt in der Torschützenliste vor ihm.

Der entscheidende Treffer durch Ronivaldo zum BW-Sieg bei Rapid:

(Red.) / Bild: GEPA