Österreichs Hockey-Nationalteam der Männer hat am Sonntag bei der Hallen-EM in Leuven in Belgien Bronze verpasst.

Der entthronte Titelverteidiger verlor im kleinen Finale gegen die Gastgeber trotz 2:0-Führung mit 6:7 und musste sich mit Platz vier begnügen. Das Finale bestreiten Deutschland und Polen. Als Semifinalist hatte sich die ÖHV-Truppe, die amtierender Weltmeister ist, das WM-Ticket gesichert.

(APA) / Artikelbild: WORLDSPORTPICS FRANK UIJLENBROEK