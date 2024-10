Bleibt Davies doch bei Bayern? Matthäus „würde das Buch noch nicht zuklappen“

Der Vertrag des Außenverteidigers läuft im kommenden Sommer aus. Ein Angebot des FC Bayern zur Vertragsverlängerung lehnte der Kanadier ab. Sky-Experte Lothar Matthäus rät dem deutschen Rekordmeister, dranzubleiben.

Als Alphonso Davies im Januar 2019 zum FC Bayern kam, war er gerade einmal etwas älter als 18 Jahre. Der Wechsel war ein großer Schritt für den Kanadier.

Doch Davies lebte sich schnell ein und wurde zu einem wichtigen Teil der Mannschaft, im August 2020 gewann er als Stammspieler mit dem FCB die Champions League. Fünf Deutsche Meisterschaften, zwei DFB-Pokalsieger, ein europäischer Super Cup und ein Klub-WM-Titel stehen auf der Erfolgsliste des schnellen Linksverteidigers.

Nächster Karriereschritt für Davies in Madrid?

Vier Mal wurde er zum Fußballer des Jahres und einmal zum Sportler des Jahres in Kanada gewählt. Im kommenden Sommer könnte der nächste Karriereschritt folgen.

Denn Davies wird seit geraumer Zeit mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Der Vertrag des mittlerweile 23-Jährigen läuft bis Juni 2025, ab Januar darf der Linksfuß mit anderen Klubs sprechen. Auch Manchester United ist interessiert, doch der FC Bayern will ihn nicht so einfach ziehen lassen.

Kanadier nimmt Bayern-Angebot nicht an

Die Münchner hatten Davies laut Sportvorstand Max Eberl „ein sehr konkretes, wertschätzendes Angebot gemacht“. Nach Sky-Informationen belief sich das Gesamtpaket für einen neuen Vertrag bis 2029 auf rund 14 Millionen Euro brutto pro Jahr.

Dieses Angebot lehnte die Davies-Seite jedoch ab. Das Sky-Transferteam taxiert die Wahrscheinlichkeit für einen Verbleib momentan auf 40 Prozent.

Matthäus erklärt: Darum ist Davies für Bayern enorm wichtig

Sky-Experte Lothar Matthäus rät den Bayern, dranzubleiben: „Ich würde bei Davies das Buch noch nicht zuklappen. Ich würde als Bayern München versuchen, mit ihm zu verlängern.“

Davies sei „ein wichtiger Spieler, der die großen Erfolge mitgemacht hat, der aber in den letzten Jahren auch Schwankungen hatte“, meint Matthäus: „Die letzten eineinhalb Jahre waren eben nicht lustig bei Bayern München. Jetzt sieht man auch bei Alphonso wieder ein Lächeln und er bringt die Leistung“, ergänzt der ehemalige Bayern-Kapitän.

Davies ist wieder Stammspieler und ein wichtiger Bestandteil in Kompanys Plänen. „Aufgrund seiner Schnelligkeit ist er bei dem hohen Pressing, das der FC Bayern unter Kompany spielt, enorm wichtig, um seine Seite bei langen Bällen zuzumachen, aber auch seine Mitspieler zu unterstützen“, erklärt Matthäus.

Kane als Beispiel für den Stellenwert des FC Bayern

Kompany selbst hatte bereits am Anfang der Saison bei den Klubbossen den Wunsch, mit Davies zu verlängern, hinterlegt. Bisher ohne Erfolg.

„Natürlich wird einem Spieler mal ein Floh ins Ohr gesetzt. Klubs wie Real, Barca, Manchester und Arsenal – das sind alles große Vereine. Aber der FC Bayern ist selbst ein großer Verein“, betont Matthäus.

„Ich glaube, dass der FC Bayern wieder dahin kommen muss, dass die großen Spieler gerne nach München kommen.“ Harry Kane sei das beste Beispiel für diese Entwicklung. „Der ist in England eine riesige Nummer, hat sich aber für Bayern entschieden.“

Auch Davies ist in seiner Heimat ein Superstar, seit Juni ist er Kapitän der kanadischen Nationalmannschaft. Ob seine Zukunft in München, Madrid oder Manchester liegt, das wird sich in den kommenden Monaten zeigen.

(Thorsten Mesch – skysport.de)

Bild: Imago