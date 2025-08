Bleibt in Italien: Braunöder schließt sich neuem Klub an

Matthias Braunöder hat einen neuen Klub gefunden: Der 23-jährige Mittelfeldspieler verlässt Como und schließt sich dem SSC Bari in der Serie B an.

Der ÖFB-Legionär wechselt leihweise zum italienischen Traditionsverein. Laut Medienberichten soll sich Bari zudem eine Kaufoption für den ehemaligen ÖFB-Nachwuchsteamspieler gesichert haben.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Braunöder wechselte im Jänner 2024 leihweise von der Wiener Austria zu Como. Mit dem ÖFB-Legionär als Stammspieler fixierte Como in der zweiten Saisonhälfte 2023/24 den Aufstieg in die Serie A.

Danach verpflichteten die Italiener den Mittelfeldspieler im Sommer 2024 für etwa 1,5 Millionen Euro (laut transfermarkt.at) fest. In der obersten Spielklasse wurde Braunöder jedoch zum Rotationsspieler degradiert. Auf lediglich 355 Einsatzminuten in neun Pflichtspielen kam der 23-Jährige in der abgelaufenen Saison, Tore oder Assists gelangen ihm keine.

Foto: Imago