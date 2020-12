Bleibt Salzburgs Traum am Leben? Diese CL-Entscheidungen könnten fallen

Auch am 5.Spieltag könnten in der Königsklasse wichtige Entscheidungen fallen, was den Einzug ins CL-Achtelfinale betrifft. Sky Sport gibt einen Überblick über die einzelnen Szenarien in jeder Gruppe.

Gruppe A

Salzburg bleibt im Rennen um den Aufstieg ins Achtelfinale, wenn…

… sie das Spiel gegen Lok Moskau gewinnen.

… Tabellenführer Bayern München bei Atletico Madrid nicht verliert. Nur dann wäre der Aufstieg vor dem Heimspiel gegen Atletico (5) zum Gruppenabschluss noch möglich. Verliert der FC Salzburg in Moskau, ist das internationale Ausscheiden vor dem Frühjahr fix.

Atletico Madrid kann am Dienstag gegen den FC Bayern ins Achtelfinale einziehen, wenn…

… sie das Spiel gewinnen und Lok Moskau gegen Salzburg maximal ein Unentschieden erreicht.

… sie ein Unentschieden holen und Salzburg in Moskau gewinnt.

Tabelle Gruppe A Platz Verein Punkte 1. FC Bayern 12 2. Atletico Madrid 5 3. Lokomotive Moskau 3 4. RB Salzburg 1

Gruppe B

Borussia Mönchengladbach löst das Achtelfinal-Ticket, wenn die Fohlen…

… gegen Inter Mailand gewinnen.

… gegen Inter Mailand Unentschieden spielen und Donezk gegen Real Madrid nicht gewinnt.

Borussia Mönchengladach ist sicher Gruppensieger, wenn die Fohlen…

… gegen Inter gewinnen und Real Madrid nicht gewinnt

Real Madrid kommt ins Achtelfinale, wenn…

… die Königlichen in Donezk gewinnen

Tabelle Gruppe B Platz Verein Punkte 1. Borussia Mönchengladbach 8 2. Real Madrid 7 3. Shakhtar Donezk 4 4. Inter Mailand 2

Gruppe C

Manchester City ist bei einem Sieg gegen Porto sicher Gruppensieger.

Der FC Porto steht vorzeitig im Achtelfinale, wenn…

… man gegen Man City mindestens einen Punkt holt

… Piräus gegen Marseille nicht gewinnt.