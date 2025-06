Blockbuster-Deal! Phoenix gibt Durant an Houston ab

In der NBA kündigt sich ein Blockbuster-Deal um Kevin Durant an. Wie ESPN berichtet, geben die Phoenix Suns den 15-maligen Allstar zur neuen Saison nach etwas mehr als zwei gemeinsamen Jahren an die Houston Rockets ab. Im Gegenzug sollen die Suns die Basketballprofis Jalen Green und Dillon Brooks sowie den Nummer-10-Pick im diesjährigen Draft erhalten, dazu fünf Zweitrunden-Picks. Der Tausch kann frühestens am 6. Juli perfekt gemacht werden.

Durant saß am Sonntag beim Fanatics Fest in New York auf der Bühne, als die Nachricht die Runde machte. „Ich freue mich darauf, Teil der Houston Rockets zu sein“, sagte der Superstar im Interview. „Die letzten Wochen waren total verrückt, aber ich bin froh, dass es vorbei ist.“ Houston habe „eine großartige Saison“ hinter sich, so Durant: „Ich liebe ihre Führungsetage. Ich hatte das Gefühl, eine gute Ergänzung zu sein.“

Durant war im Februar 2023 von den Brooklyn Nets nach Phoenix gewechselt. Mit den Golden State Warriors hatte der 36-Jährige 2017 und 2018 den NBA-Titel gewonnen.

„KD“ ist viermaliger Olympiasieger und Weltmeister von 2010, in der Saison 2013/14 erhielt der Amerikaner als Profi von Oklahoma City Thunder die Auszeichnung als wertvollster Spieler (MVP) der Hauptrunde. Viermal war Durant bester Scorer der Saison.

Phoenix hat eine enttäuschende Spielzeit hinter sich. Mit nur 26 Siegen wurde das Team aus Arizona im Westen Elfter und verpasste die Play-offs. Trainer Mike Budenholzer musste in der Folge gehen.

(SID) / Foto: IMAGO