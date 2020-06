Blühen die Veilchen in dieser Saison noch einmal auf?

via

via Sky Sport Austria

Die Wiener Austria steht spätestens nach der bitteren 0:2-Niederlage gegen Altach und dem damit verbundenen Verlust der Tabellenführung an einem neuen Tiefpunkt in dieser Saison. Gegen den SV Mattersburg wollen die Veilchen endlich wieder aufblühen.

Die Bilanz nach drei Runden schaut für die Austria nicht besonders rosig aus. Mit einem Sieg, einem Remis und einer Niederlage ist die Mannschaft von Christian Ilzer unter den Erwartungen in die Qualifikationsgruppe gestartet. Der Abstand zum Tabellenende beträgt nur fünf Punkte. „Ich glaube man hat noch nicht verstanden, dass es so schnell gehen kann und plötzlich ist man im Abstiegsbereich. Dort, wo es dann wirklich finster wird.“, kritisiert Sky-Experte Alfred Tatar den fehlenden Ernst der Lage.

Auch für Andreas Herzog “läuft es innerhalb der Mannschaft vielleicht zu harmonisch ab, da muss es mal ein bisschen reiben.” Weiters vermisst der Sky-Experte auch Führungsspieler, die sagen „so geht es nicht weiter“, denn „so kommst du als Austria nicht mehr aus dem Schlamassel raus.“, meint der Israel-Nationalteamchef.

Bei den Wienern geht man noch etwas ruhiger mit der Situation um. Peter Stöger ist zwar enttäuscht und verärgert, jedoch macht er sich noch keine Sorgen. “Es ist jetzt nicht so, dass wir von einer Niederlage in die nächste torkeln. Klar ist aber auch, dass wir uns die Frage der Umsetzung, vielleicht auch die Frage der Qualität gefallen lassen müssen.”, so der Sportvorstand nach der Niederlage gegen Altach.

Eines steht fest, die Veilchen sind angeschlagen. Ob sie sich in dieser Saison noch fangen können? Das heutige Spiel wird auf jeden Fall ein richtungsweisendes werden.