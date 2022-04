Blumen in Neapel: Mourinho ehrt Maradona

Am Montagabend ist die AS Rom beim SSC Neapel im Diego Armando Maradona Stadion zu Gast. Roma-Trainer Jose Mourinho ließ es sich vor dem Serie-A-Spiel nicht nehmen, dem verstorbenen Diego Maradona an dessen Gedenkstätte in Neapel Tribut zu zollen.

Am Ostersonntag erschien Jose Mourinho, von der italienischen Polizei eskortiert, in der Innenstadt Neapels. Er bahnte sich den Weg durch die Menschenmenge und besuchte den Schrein der verstorbenen Legende, Diego Maradona. Begleitet von Jubel und Applaus legte „The special one“ nach kurzem Innehalten Blumen an der Gedenkstätte des Argentiniers nieder und verschwand wieder in den Straßen. Die Roma verbreitete die Szene über ihre sozialen Netzwerke mit der Beschreibung „Ein Tribut für Diego Maradona“.

„Vergiss nicht, dass du der Beste bist“

Schon im November 2020, direkt nach dem Tod der Fußballlegende, äußerte sich Mourinho (damals noch Tottenham-Trainer) emotional zu seinem alten Bekannten, der ihn „nach großen Niederlagen, aber niemals nach Siegen“ angerufen habe, um ihm zu sagen: „Mou, vergiss nicht, dass du der Beste bist“.

Am Montagabend wird Mourinho ein weiteres Heiligtum Maradonas besuchen. Um 19 Uhr rollt der Ball an der alten Wirkungsstätte des Weltmeisters von 1986. Im Saisonendspurt steckt Neapel mitten im Titelkampf, während es für die Hauptstädter noch um die Champions League geht.

(skysport.de // Simon Sauer)