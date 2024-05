Bo Svensson: Union Berlin statt Red Bull Salzburg?

Nenad Bjelica ist erst seit sechs Monaten im Amt – und bereits im Sommer scheint der gemeinsame Weg mit Union Berlin zu enden. Mit Bo Svensson haben die Eisernen nach Informationen von SkyDE schon einen Nachfolgekandidaten auf dem Zettel.

Am Mittwoch hatte der Kicker berichtet, dass sich Union Berlin am Saisonende von Trainer Nenad Bjelica trennen wird und die Entscheidung bereits feststehe. Davon will man in der Chefetage der Köpenicker nichts wissen. Allerdings hält man sich dort zumindest sämtliche Optionen offen. Nach Informationen von Sky ist eine Bjelica-Trennung am Saisonende sehr wahrscheinlich, denn Union will sich in der kommenden Saison neu aufstellen. Zuvor aber, wenn möglich, zusammen mit Bjelica den Klassenerhalt schaffen.

Salzburg-Kandidat Svensson als Bjelica-Nachfolger?

Sollte es tatsächlich nach nur sechs Monaten zur Trennung kommen, dann gibt es nach Sky Infos bereits einen Kandidaten, der bei Union Berlin übernehmen könnte: Bo Svensson!

Die Unioner sind am Ex-Mainzer interessiert. Der 44-jährige Däne ist derzeit vereinslos. Zuletzt wurde Svensson auch als Topfavorit auf den vakanten Cheftrainerposten bei Red Bull Salzburg gehandelt.

Bjelicas Berater Alen Augustincic sagt zu Sky: „Nenad Bjelica und ich sind darüber verwundert, dass solche Informationen an die Öffentlichkeit gelangen. Fakt ist: Wir haben bislang keine Kenntnis darüber, dass Nenad Union Berlin möglicherweise vorzeitig oder am Saisonende verlassen muss. Mit uns wurde seitens Union Berlin darüber noch nicht gesprochen.“ Augustincic weiter: „Ich kann versichern, dass Nenad voll auf Union fokussiert ist und seine ganze Kraft in den Kampf um den Klassenerhalt steckt. Nenad gibt alles für Union.“

