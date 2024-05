Bochum vs. Düsseldorf – das Relegations-Hinspiel HEUTE LIVE auf Sky

Spielt der Österreicher Kevin Stöger mit dem VfL Bochum auch in der kommenden Saison in der Deutschen Bundesliga? Das Hinspiel der Relegation zwischen VfL Bochum und Fortuna Düsseldorf am heutigen Donnerstag, das Rückspiel am Montag jeweils ab 20:00 Uhr auf Sky Sport (mit dem Sky X-Traumpass die Spiele live streamen).

Paukenschlag in Bochum! Der VfL verzichtet in der Relegation gegen Fortuna Düsseldorf auf seinen Stammtorhüter Manuel Riemann. Grund seien „unüberbrückbare unterschiedliche Auffassungen zu inhaltlichen Themen“, wie der Verein mitteilte. Stattdessen wird voraussichtlich Andreas Luthe im Kasten stehen. Der 37-jährige Routinier verfügt bereits über Erfahrung in Entscheidungsspielen, da er in der Saison 2010/2011 – ebenfalls mit dem VfL Bochum – die Relegation bestritt, letztlich jedoch Borussia Mönchengladbach unterlag.

Die Relegation live bei Sky

Donnerstag:

20:00 Uhr: Hinspiel Relegation, VfL Bochum – Fortuna Düsseldorf live auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga UHD

Dienstag:

20.00 Uhr: Rückspiel Relegation, Wehen Wiesbaden – Jahn Regensburg auf Sky Sport Bundesliga 1

