Bodo/Glimt bezwingt Dinamo Zagreb im CL-Playoff-Hinspiel

via

via Sky Sport Austria

Bodo/Glimt hat das Hinspiel des Champions-League-Playoffs gegen Dinamo Zagreb mit 1:0 gewonnen. Damit haben sich die Norweger in eine gute Ausgangsposition fürs Rückspiel nächste Woche (live auf Sky) gebracht.

Das Siegtor für Bodo/Glimt machte Amahl Pellegrino in der ersten Halbzeit. Bei den Gästen spielte der Österreicher Robert Ljubicic durch, der Ex-Rapidler agierte links in der Viererkette. Sein Landsmann und Teamkollege Emir Dilaver verbrachte den Dienstagabend zwar auf der Bank, handelte sich aber in Schlussphase trotzdem eine Gelbe Karte ein.

VIDEO: Amahl Pellegrino mit dem Siegtor für Bodo/Glimt (37.)

(APA/Red.)

Bild: Imago