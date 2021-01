Bodycheck und Stockschlag: Langlauf-Star sorgt für Eklat

Die Männer-Staffel-Bewerbe im Langlauf sind von einem Skandal überschattet worden. Russland I wurde wegen unsportlichen Verhaltens von Starläufer Alexander Bolschunow disqualifiziert.

Was war passiert: Auf den letzten Metern der Herren-Staffel in Lahti kämpfen der Russe Alexander Bolschunow und der Finne Joni Mäki um den zweiten Platz. Als der Russe beim Zielsprint nicht an Maki vorbeikam, schlug er mit dem Stock nach dem Finnen.

Doch das war nicht alles: Hinter der Ziellinie rammte der Russe den Finnen mit voller Wucht um. Die norwegische Staffel wurde disqualifiziert.

To be clear to any kids and coaches watching: This tackle by Bolshunov is not okay. If a U.S. athlete did this, they’d be sent home and removed from the team. A disqualification would just be the beginning of their problems. @FISCrossCountrypic.twitter.com/3FgfqqB5yC

— Matt Whitcomb (@Matt_Whitcomb) January 24, 2021