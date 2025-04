Böser Tritt: Mbappe sieht erstmals Rot im Real-Trikot

Real Madrid bleibt im Meisterrennen an Barcelona dran. Die „Königlichen“ gewannen in der spanischen Fußball-Liga bei Alaves 1:0. Stürmerstar Kylian Mbappé sah dabei Rot.

Vier Minuten nach dem Führungstreffer durch Eduardo Camavinga leistete sich Mbappé ein grobes Foul. Der Franzose traf seinen Gegenspieler mit voller Wucht am Schienbein. Der mit 22 Treffern zweitbeste Liga-Torschütze (hinter Robert Lewandowski, 25) dürfte den Madrilenen nun einige Spiele fehlen.

In Unterzahl spielte Real allerdings nur gut eine halbe Stunde. In der zweiten Halbzeit wurde auch Alaves‘ Manu Sanchez des Feldes verwiesen. David Alaba kam diesmal nicht zum Einsatz. Sieben Spieltage vor Schluss liegt Real mit vier Punkten Rückstand auf Tabellenführer Barça auf Platz zwei. Das direkte Duell der beiden Mannschaften findet am 11. Mai in der 35. Runde statt.

(APA/sda) / Artikelbild: Imago