Böving & Biereth leiten klaren Heimsieg von Dänemark-U21 ein

Grazer Doppelpack für Dänemarks U21: Sowohl William Böving als auch Mika Biereth treffen beim klaren 5:0-Sieg über Tschechiens Junioren in der EM-Qualifikation.

Die beiden Sturm-Profis erzielten die ersten beiden Treffer beim deutlichen Erfolg, bei dem mit Tochi Chukwuani auch ein dritter Grazer Akteur mitwirkte. Dänemark setzt sich durch den vollen Erfolg wieder an die Spitze der Gruppe und liegt trotz Punktegleichheit vor Wales. Während mit Andreas Jungdal ein Ex-Altach-Spieler auf der Bank saß, fehlte Salzburgs Maurits Kjaergaard verletzt im dänischen Aufgebot.

GAK-Profi Cipot trifft für Österreichs Gruppengegner

Doch auch Lokalrivale GAK darf den Länderspiel-Treffer eines Profis bejubeln: Tio Cipot erzielt in der Österreich-Gruppe H den zweiten Treffer bei Sloweniens 2:0-Heimerfolg über Zypern. Slowenien liegt in der Tabelle dadurch weiter an der Spitze – drei Punkte vor Frankreich, das Bosnien-Herzegowina ebenso mit 2:0 besiegen konnte. Österreichs U21, die statt eines Pflichtspiels ein Testmatch in England bestritten hat, ist nochmals zwei Zähler dahinter Tabellendritter.

