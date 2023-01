Bologna mit Posch gegen Cremonese nur remis

Bologna ist in Abwesenheit des noch immer verletzten Marko Arnautovic am Montag in der italienischen Fußball-Serie-A daheim gegen Liga-Schlusslicht Cremonese nicht über ein 1:1 hinausgekommen.

Die Gäste, bei denen ÖFB-Legionär Emanuel Aiwu nur Ersatz war, gingen durch David Okereke per Handelfmeter in Führung (50.). Der Ausgleich für die „Rossoblu“, bei denen der steirische Verteidiger Stefan Posch durchspielte, fiel durch ein Eigentor von Vlad Chiriches (55.).

Bologna befindet sich nach 19 Runden mit 23 Punkten auf Rang elf, Cremonese bleibt mit acht Zählern Tabellen-Letzter.