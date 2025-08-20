Boniface vor Leverkusen-Abgang

Im Winter war sein Wechsel nach Saudi-Arabien zu Al-Nassr noch geplatzt, doch nun könnte Victor Boniface Bayer Leverkusen endgültig verlassen.

Der Stürmer steht nach Informationen von Sky Sport vor einem Wechsel nach Italien zur AC Milan.

Die beiden Klubs befinden sich in weit fortgeschrittenen Verhandlungen über einen festen Transfer des Nigerianers. Der italienische Top-Klub um Sportchef Igli Tare hat, wie Sky Sport aus Italien erfahren hat, in den vergangenen 48 Stunden ein offizielles Angebot eingereicht.

Leverkusen prüft derzeit das Angebot. Die Tendenz soll aber dahin gehen, es anzunehmen. Boniface ist sich nach Sky Sport Infos mit Milan über einen langfristigen Vertrag bereits einig.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Ten Hag setzt im Sturm auf Schick

⁠Bayers neuer Coach Erik ten Hag setzt im Sturm voll auf Patrik Schick. Bei einem entsprechenden Angebot – so der interne Tenor – kann Boniface gehen. Dies scheint mit der jüngsten Milan-Offerte nun reingekommen zu sein.

Boniface war im Sommer 2023 vom belgischen Spitzenklub Royale Union Saint-Gilloise für 22,6 Millionen Euro nach Leverkusen gewechselt. In der Meistersaison zählte er zu den Eckpfeilern im Team von Trainer Xabi Alonso. in 61 Pflichtspielen gelangen ihm 32 Tore, dazu legte er noch zwölf Treffer auf.

(Patrick Berger – skysport.de)

Bild: Imago