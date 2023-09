Bonucci verklagt Ex-Klub Juve

Auch nach seinem Abschied aus Turin ist das Kapitel Juventus für den Neo-Unioner Leonardo Bonucci nocht nicht beendet. Wie italienische Medien und Transferexperte Fabrizio Romano berichten wird der Ex-Juve-Kapitän rechtliche Schritte gegen die „Alte Dame“ einleiten.

Der 36-Jährige will demnach eine Schadensersatzklage wegen unzureichender Trainings- und Vorbereitungsbedingungen gegen Juventus einreichen. Die Bonucci-Seite sehe einen daraus entstandenen beruflichen Nachteil und Imageschaden. Bonucci will das Geld dann an die Wohltätigkeitsorganisation „Neuroland“ spenden, die Familien von Kindern unterstützt, die in Turiner Krankenhäuser behandelt werden.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 12, 2023