Bopanna/Ebden holen Doppel-Titel bei Australian Open

Der Inder Rohan Bopanna und der Australier Matthew Ebden haben Samstag mit einem 7:6(0),7:5-Erfolg über das italienische Duo Simone Bolelli/Andrea Vavassori den Doppeltitel bei den Australian Open in Melbourne geholt. Bopanna kürte sich mit 43 Jahren zum ältesten Mann, der einen Major-Sieg gefeiert hat.

Und das bei seinen 17. Australian Open en suite und zwei verlorenen Mixed-Endspielen 2018 und 2023.

Bopanna ältester Major-Sieger

„Alter ist wirklich für ihn nicht einmal eine Nummer. Er ist jung im Herzen, er ist ein Champion und ein Krieger. Er hat das ganze Jahr sehr hart an meiner Seite gekämpft“, meinte Ebden danach. Bopanna gab das Lob zurück. „Ohne diesen fantastischen Aussie an meiner Seite wäre das nicht möglich gewesen.“ Das Duo war bei den US Open auch schon im Finale gestanden.

Schon mit dem Halbfinaleinzug in Melbourne hatte sich der Inder Platz eins im Doppelranking gesichert. Natürlich ist er nun auch die älteste Nummer eins der Doppel-Weltrangliste aller Zeiten.

