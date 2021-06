Bora-Team nimmt Konrad und Pöstlberger zur Tour de France mit

Die Österreicher Patrick Konrad und Lukas Pöstlberger werden mit dem Bora-Radteam die am 26. Juni in Brest startende Tour de France bestreiten. In dem am Dienstag veröffentlichten achtköpfigen Aufgebot des bayrischen Rennstalls gelten der um einen Spitzenplatz in der Gesamtwertung fahrende Wilco Kelderman (NED) und Sprinter Peter Sagan (SVK) als Kapitäne. Konrad soll Kelderman in den Bergen unterstützen, wird laut Team-Manager Ralph Denk aber auch Freiheiten bekommen.

Als Ziele für das dreiwöchige Rennen nannte Denk in einer Aussendung einen Etappensieg und einen Gesamtrang unter den besten fünf. Auch das grüne Punkte-Trikot, das Sagan sieben Mal erobert hat, sei ein Thema. Emanuel Buchmann, der den Giro d’Italia nach einem Sturz früh hatte beenden müssen, werde alle Freiheiten haben, kündigte der Teamchef an.

“Ähnliches gilt für Patrick. Natürlich soll er Wilco in den Bergen unterstützen, aber auch er wird Freiheiten bekommen. Generell haben wir uns vorgenommen, ein aktives und attraktives Rennen zu fahren”, erklärte Denk. Pöstlberger, zuletzt Etappensieger im Dauphine-Criterium, wird vor allem Helfer-Aufgaben übernehmen. Der Oberösterreicher habe aber wie Nils Politt (GER) und Ide Schelling (NED) “die Klasse und den Riecher, mal eine Etappe aus einer Gruppe zu gewinnen”, urteilte der Bayer.

Als dritter Österreicher wird Michael Gogl die 108. Tour in Angriff nehmen. Der 27-jährige Oberösterreicher gilt im Qhubeka-Rennstall als gesetzt. Für ihn und Pöstlberger (29) wird es die vierte Tour-Teilnahme, Konrad (29) ist zum dritten Mal dabei.

