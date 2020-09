Borussia Dortmund gründet Frauen-Fußballteam

Der deutsche Vizemeister Borussia Dortmund steigt in den Frauenfußball ein.

“Begeisternder Fußball in Schwarz-Gelb wird vom kommenden Sommer an keine reine Männerdomäne mehr sein”, teilte der Bundesligist am Donnerstagabend mit.

In den kommenden Monaten sollen “die Grundlagen” für den Start zur Saison 2021/22 getroffen werden. Der Verein werde dafür keine Lizenz eines bestehenden Clubs übernehmen.

“Es hat sich in allen Gesprächen herauskristallisiert, dass der authentische und sportliche BVB-Weg der richtige ist”, sagte Geschäftsführer Carsten Cramer der Mitteilung zufolge.

(APA)

Bild: Getty