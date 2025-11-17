Bosnien-Giftpfeil in Richtung ÖFB: „Nicht sehr respektvoll“

Der bosnische Teamchef Sergej Barbarez blickte am Montagabend euphorisch auf das Entscheidungsspiel in der WM-Qualifikation gegen Österreich am Dienstag (20:45 Uhr). Eine Formalität war dem 54-Jährigen allerdings ein Dorn im Auge.

Angesprochen auf die Personalie Emir Karic reagierte Barbarez wütend. Der frühere ÖFB-Nachwuchsteamspieler und aktuelle Sturm-Graz-Profi wartet immer noch auf seine Spielgenehmigung für Bosnien.

Barbarez: „Das ist keine feine Art“

Laut Barbarez wurde der ÖFB von der FIFA aufgefordert, die Genehmigung noch im Laufe des (heutigen) Montag zu erteilen, kam dem bisher aber noch nicht nach. „Ich sehe das nicht als sehr respektvoll, das ist keine feine Art. Es geht um einen Jungen, der nie A-Teamspieler war“, kritisierte der bosnische Coach.

Der Bosnien-Coach rechne damit, dass es „erst eine Minute vor Mitternacht“ Grünes Licht geben werde.

