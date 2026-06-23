Bosnien-Herzegowina unter Druck: Letzter WM-Auftritt für Dzeko?

Edin Dzeko steht mit Bosnien-Herzegowina unter Druck. Gegen Katar könnte der Torjäger zum letzten Mal auf der WM-Bühne auflaufen. Seine Mannschaft ist gefordert und braucht einen Sieg.

Dass er nicht mehr ewig auf Torejagd gehen wird, war Edin Dzeko schon vor der WM mehr als bewusst. „Wir alle haben ein Ende. Vielleicht kommt meines bald“, hatte der mittlerweile 40-jährige Stürmerstar bereits vor Wochen erklärt.

Bosnien-Herzegowina ist vor dem letzten Spiel in der Gruppe B gegen Katar gefordert und muss liefern. Am Mittwoch braucht die Mannschaft von Trainer Sergej Barbarez in Seattle dringend einen Sieg, um bei der erst zweiten Teilnahme an einer Endrunde nicht schon wieder nach der Gruppenphase die Heimreise antreten zu müssen.

Wieder droht frühes Aus

Das vorzeitige Ausscheiden bei der WM 2014 hatte Dzeko selbst hautnah miterlebt. Vor zwölf Jahren verhalf er Bosnien-Herzegowina in Brasilien mit einem Tor beim 3:1 gegen den Iran zum bislang einzigen WM-Sieg. Beim XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada wartet der Routinier bislang noch auf seinen ersten Treffer.

Das 1:1 gegen Co-Gastgeber Kanada hatte er von der Bank aus verfolgen müssen, beim schmerzhaften 1:4 gegen die Schweiz agierte er bis zu seiner Auswechslung in der 63. Minute glücklos. Doch Dzekos Wert sei „enorm“, hatte Barbarez schon vor dem WM-Start betont: „Wenn er da ist, egal in welcher Verfassung, ist das Gold wert.“ Und so dürfte der Fokus beim „Endspiel“ seines Heimatlandes einmal mehr auf dem Kapitän liegen.

Und was kommt nach der WM? Zuletzt hatte der Schalke-Stürmer immer wieder auf eine Entscheidung nach der WM verwiesen. Aber auch darauf, dass er den Fußball immer noch „liebe“. Dies gilt auch für die Nationalmannschaft. Wenn er noch fit genug sei, um auf Klubebene zu spielen, hatte Dzeko vor der Endrunde erklärt – warum solle er dann in der Nationalmannschaft aufhören? Wenn sein Land und der Trainer ihn bräuchten, sagte er, „dann komme ich immer“.

Dass Dzeko, der vor allem für Manchester City und AS Rom Tore wie am Fließband erzielte, noch einmal die Chance auf eine WM erhalten wird, ist unwahrscheinlich. Das Duell mit Katar könnte sein letzter Tanz auf der ganz großen Bühne sein.